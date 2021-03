Menestrello della Lega al ministero. Ivan Cardia nello staff della Borgonzoni

Lucia Borgonzoni è diventata sottosegretario alla Cultura. Una nomina che ha fatto discutere, considerando che la Borgonzoni, in un'intervista, aveva confessato di non leggere un libro da 3 anni. E nel suo staff, racconta Il Foglio, ha fortemente voluto quello che è stato soprannominato “il menestrello della Lega”.

Si chiama Ivan Cardia, ha 35 anni, è un cantante e negli ultimi tempi è diventato un simbolo della Lega. Memorabili, per i militanti leghisti, le sue esibizioni sul palco di Pontida, per i raduni nazionali del Carroccio: a lanciarlo era stato Alessandro Morelli. «In Trentino si beve il vino dalla damigiana», recita una delle sue hit. E ancora: «Il cielo delle Marche e dell’Umbria è così azzurro tra il cielo e il Vettore che a Tolentino si scioglie in un bicchiere di vino». E ora per lui si aprono le porte del ministero della Cultura, nello staff della stessa Borgonzoni: una nomina che però avrebbe provocato, conclude Il Foglio, qualche mal di pancia all’interno della Lega.