Mennuni: "Mai detto di fare figli a 18 anni, ma serve promuovere la natalità"

Lavinia Mennuni: "Mai detto di fare figli a 18 anni, ma la politica deve promuovere la natalità". VIDEO

"Non ho mai detto di fare figli a 16 o 18 anni, ma è di fondamentale importanza che la politica si occupi di promuovere e favorire la natalità". Così Lavinia Mennuni, dopo la polemica su alcune sui dichiarazioni riguardanti l'ambizione alla maternità delle donne più giovani.

"Il problema non è solo sostenere economicamente chi mette al mondo un bambino, ma affrontare il problema culturale più profondo" ha poi spiegato a Il Messaggero. "Essere mamma è per me la cosa più bella del mondo". Specie perché, appunto, "non confligge con altre aspirazioni e coinvolge entrambi i genitori". La maternità è "una bellissima missione" e "un completamento della propria natura, senza che questo debba impedire le legittime aspirazioni professionali che ogni donna deve poter coltivare" o "altre scelte liberamente effettuate in nome di altre missioni altrettanto nobili". "Dobbiamo far comprendere alle ragazze di oggi che possono coltivare il sogno di essere lavoratrici, affermarsi nel campo che scelgono e divenire le mamme di domani".

E ancora: "Abbiamo avuto tempi di crisi grave, quali le guerre mondiali, eppure e i figli si facevano. Oggi i ragazzi e le ragazze sono focalizzati sul presente", "non vi è una progettualità, anche a causa della precarietà che viviamo, si pensa al qui e ora e invece è importante che oltre ad aspirare ad una affermazione personale, lavorativa, si ponga al centro il tema della natalità".