Mes, dietro il favor del ministro Giorgetti c’è il Quirinale. Inside

Mes, il Quirinale in soccorso del ministro Giorgetti sulla ratifica

Ma è davvero pensabile che sia solo improvvisazione? Francamente no. Il Mef dà il via libera "tecnico" al Mes, contro il parere della premier Giorgia Meloni e del leader della Lega Matteo Salvini e la maggioranza va in tilt, con Forza Italia divisa e in imbarazzo. Salvini e Giancarlo Giorgetti si parlano tutti i giorni, come è possibile che si sia arrivati a un tale cortocircuito? L'ipotesi più probabile è che dietro la posizione del titolare del dicastero di via XX Settembre, appoggiata dal Governatore leghista moderato Massimiliano Fedriga, ci sia il Quirinale, preoccupato per le relazione tra Italia e Bruxelles. La presidente del Parlamento europeo Metsola ha ricordato che serve la ratifica di tutti gli Stati dell'Unione ma Fratelli d'Italia e Lega vogliono prima modifiche e garanzie.