Mes, gli italiani stanno con Conte. Il 57,8%: quei soldi non vanno presi

E' giusto dire no al Mes. Gli italiani stanno con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E' il risultato del sondaggio realizzato in esclusiva per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e professore all'università Mercatorum, dove è docente di strategie delle ricerche di opinione e dei consumi. Il 57,8% degli italiani ritiene giusto dire no al Meccanismo Europeo di Stabilità nonostante il ritorno dell'emergenza Covid-19. A favore del Mes solo il 42,2% del campione.

Il 51,3% degli italiani ritiene che l'ultimo Dpcm varato dal premier per contenere la pandemia in Italia sia troppo morbido. Non la pensa così il 48,7% del campione. Il 37,1% degli italiani, infine, pensa che visto l'alto tasso di contagi da Covid-19 per chi non indossa la mascherina ci vorrebbe il carcere. Contrario a questa ipotesi estrema il 62,9% del campione.