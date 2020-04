Mes, i renziani ignorano la tregua: "Quei soldi servono ora all'Italia"

Italia Viva non arretra di un centrimetro dopo le parole del presidente del Consiglio ('Se vi saranno condizionalitaà o meno lo giudicheremo alla fine'): il governo deve al più presto attivare il Mes senza condizionalità e ottenere gli aiuti Ue per il sistema sanitario.

Mes, Rosato (Italia Viva): "Conte aveva anticipato una riunione che non si è mai svolta" - "Il presidente Conte non ha chiamato la maggioranza ma il Pd e il Movimento 5 Stelle", afferma ad Affaritaliani.it il coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato dopo le parole di ieri del premier sul Mes. "Aveva anticipato invece una riunione sul tema che doveva svolgersi nei giorni scorsi ma che non si è mai svolta. A noi interessa comunque che l’Italia non diventi più povera per l’impuntatura ideologica di qualcuno che vuole mandare al macero il faticoso e fruttuoso lavoro svolto dal ministro Gualtieri in Europa", conclude Rosato.

Ue, Migliore (Italia Viva): da Conte retorica. Altro che tregua, bisogna attivare subito il Mes - "Le parole del premier Conte non corrispondono a una tregua ma sono una dichiarazione di intenti retorica", afferma ad Affaritaliani.it il deputato di Italia Viva Gennaro Migliore. "Bisogna avere quei soldi alle condizioni più vantaggiose, quindi come prevede il Mes, e contrariamente a quanto affermano Meloni e Salvini. E' quello che serve adesso al nostro Paese".

"Nessuno dice poi che l'attivazione del Mes - spiega il deputato renziano - porterebbe enormi benefici all'emissioni dei nostri titoli di Stato, grazie al bazooka della Banca Centrale Europea. L'Italia risparmierebbe moltissimi miliardi di interessi nell'emissione di titoli di Stato. Altro che tregua, non dobbiamo dare nessuno tregua al Covid e utilizzare tutte le risorse disponibili per mettere in sicurezza il sistema sanitario nazionale".

Secondo Migliore "i 5 Stelle stanno sbagliando e, informandosi meglio, cambieranno idea. Anche il premier Conte si deve rendere conto che va fatto il bene degli italiani", conclude.