Mes, Schlein attacca Giorgia. "Cambi mestiere non conosce la differenza tra.."

Pd: Schlein, 'confronto con Meloni quando vuole, ma non a casa sua o a casa nostra'

"Io sono pronta al confronto con Giorgia Meloni quando vuole, ma non a casa o a casa nostra". Così Elly Schlein all'assemblea del Pd.

Mes: Schlein, 'Meloni cambi mestiere, non conosce differenza tra ratificare e attivare'

"Se Giorgia Meloni non conosce la differenza tra ratificare e attivare uno strumento dovrebbe cambiare mestiere. Non puoi bloccare altri Paesi per ragioni ideologiche". Lo ha detto Elly Schlein alla Assemblea del Pd.

Ue: Schlein, 'Meloni e i suoi alleati non ci hanno mai creduto'

In Europa "la spinta propulsiva di cambiamento rischia di spegnersi sotto i colpi degli egoismi nazionali che tornano a frenare e di chi, come Giorgia Meloni e i suoi alleati, non hanno mai creduto a questa svolta. Noi non lo possiamo permettere e non dobbiamo dimenticare". Lo ha detto Elly Schlein alla Assemblea del Pd.

Ue: Schlein, 'apriamo cantiere riforma Trattati'

"Vogliamo un’Europa delle riforme, è fondamentale aprire il cantiere di una riforma che dovrà inevitabilmente migliorare i Trattati vigenti, per rilanciare il processo di integrazione e democratizzare sempre di più le istituzioni europee". Lo ha detto Elly Schlein all'Assemblea del Pd.

Ue: Schlein, 'assurde accuse Meloni a noi su interesse nazionale'

"E' assurdo, ho sentito Giorgia Meloni accusare noi di non fare l'interesse nazionale. Noi la destra non l'abbiamo vista mai ai tavoli per cambiare Dublino e, da presidente del Consiglio, Meloni ha preso un aereo per andare in Polonia a dire che chi issa muri contro la solidarietà all'Italia ha ragione. Sono loro che hanno dimenticato l'interesse nazionale". Lo ha detto Elly Schlein alla Assemblea del Pd.

Pd: Schlein, '19-20 gennaio Conferenza su immigrazione, proposta per superare Bossi-Fini'

"Il 19 e 20 gennaio terremo la conferenza nazionale del Pd sull'immigrazione e l'accoglienza. Presenteremo la nostra proposta per il superamento della Bossi-Fini e per politiche più giuste in Italia e in Europa e diplomatica". Lo ha detto Elly Schlein alla Assemblea del Pd.

Europee: Schlein, 'in Italia Congresso elettorale Pse per scelta spitzenkandidat'

"Il prossimo 1 e 2 marzo ospiteremo in Italia il congresso elettorale del Pse, nel quale sarà indicato lo spitzenkandidat che guiderà le forze democratiche e socialiste d’Europa alle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento". Lo ha detto Elly Schlein all'Assemblea del Pd.

Ue: Schlein, 'mai più discriminazioni di genere, disparità e visione patriarcale'

"Un’Europa in cui non ci siano più discriminazioni di genere, in cui le donne non subiscano disparità strutturali in ogni sfera di vita. C’è bisogno, su questo, di un grande cambiamento culturale e sociale, a cominciare dal nostro Paese. Per contrastare la visione patriarcale che vuole relegare le donne in una condizione di subalternità, una mentalità che è il terreno di coltura per la violenza e la sopraffazione". Lo ha detto Elly Schlein all'Assemblea del Pd.

Europee: Schlein, 'faremo viaggio in Italia in 6 tappe, la prima a Cassino'

"Inizia con questa due giorni il nostro viaggio in Italia, per l'Europa che vogliamo. Faremo sei tappe, tanti quanti sono stati i tavoli che ieri hanno riempito queste sale. Saremo in sei diversi luoghi simbolo del Paese, mettendoci al lavoro partito, società civile, forze sindacali e categorie, esperti e attivisti, per scrivere insieme il nostro progetto per l'Europa". Così Elly Schlein all'assemblea nazionale del Pd.

"Scalderemo i cuori degli italiani e delle italiane parlando dei temi, del loro destino, della speranza di futuro che dobbiamo riaccendere. Inizieremo da Cassino: il prossimo anno sarà l’ottantesimo anniversario del bombardamento che distrusse l’intera città. Ricostruita nell’Italia libera dal fascismo e dalla guerra, sulle fondamenta di quel potente simbolo delle radici della nostra cultura continentale che è il monastero dedicato a San Benedetto patrono d’Europa".