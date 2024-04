"Mettere a posto anomalie edilizie". Su Affari Forza Italia smorza Salvini

"Se la proposta di Salvini si innesta sul nostro provvedimento depositato al Senato apriamo una discussione seria per risolvere queste situazioni"

"La proposta non c'è ancora e non l'abbiamo letta. Ma senza mettere bandierine, ci sono tutta una serie di anomalie edilizie che vanno assolutamente messe a posto". Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera di Forza Italia, intervistatoo da Affaritaliani.it, attenua e ridimensiona la proposta di sanatoria edilizia avanzata dal ministro e vicepremier Matteo Salvini.



"Ecco, non chiamiamola sanatoria: ci sono piuttosto norme vecchie e superate in materia edilizia degne di un sanatorio...mi riferisco a leggi che risalgono a 60, 70 anni fa totalmente fuori dalla ragione e dalla realtà. Non c’è da condonare ma da ragionare col buonsenso. Forza Italia ha già presentato una proposta di legge al Senato e, senza condonare nessun abuso, ci si limita a mettere a posto queste anomalie edilizie".



Quindi per Forza Italia si può discutere della proposta del segretario della Lega... "Certo, se ne può discutere. Se la proposta di Salvini si innesta sul nostro provvedimento depositato al Senato apriamo una discussione seria per risolvere queste situazioni che da troppo tempo richiedono un intervento", conclude Mulè.