Migranti: Fdi, CPI introduce crimine blocco navale

"La modifica della Corte Penale Internazionale introduce un nuovo crimine internazionale: il blocco navale". Lo afferma Andrea Delmastro di Fdi. "Per Fratelli d'Italia chi difende i confini non e' mai ne' politicamente ne' giuridicamente un criminale, ma un'Camera: ok definitivo ratificapatriota. Criminale e' chi, in nome della accoglienza oltranzista, alimenta la filiera dedita alla tratta di esseri umani con una lunga scia di morti nel Mediterraneo. Per Fratelli d'Italia disarticolare la tratta di esseri umani e' un dovere morale, difendere i confini un impegno inderogabile. Chi difende i confini e' un patriota italiano non un criminale internazionale da trascinare in ceppi alla Corte Penale Internazionale", conclude.