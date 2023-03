Migranti-Guardia Costiera, Salvini: "Disgustoso pensare che li lasci morire"

Auto elettriche, Salvini: "Ok alla transizione energetica, ma non possiamo passare dal gas russo all'elettrico cinese"

Ospite ai microfoni di Radio 24 il leader della Lega e ministro dell’Interno Matteo Salvini, che il 13 marzo, insieme ad alcuni colleghi omonimi europei, ha partecipato a un vertice per fare il punto sul regolamento euro 7 che punta a ridurre le emissioni nocive dei veicoli rispetto all'attuale euro 6.

Tra gli argomenti trattati anche la famosa scadenza del 2035 per lo stop alle auto a motore endotermico: "Costringere tutto il continente a passare nel giro di poco tempo solo all'elettrico significa consegnarsi mani e piedi alla Cina. Contiamo di essere maggioranza per dire che la transizione ecologica è fondamentale ma non può essere fatta con imposizioni, obblighi e divieti perché l'elettrico in questo momento costa di più e nel suo ciclo completo inquina anche di più. Non possiamo passare dal gas russo all'elettrico cinese tout court".

Transizione ecologica e auto elettriche, Salvini: "Dire elettrico o niente è una impuntatura ideologica"

"Non c'è il partito di quelli che amano l'ambiente e il partito di quelli che amano l'inquinamento. Vivo in una delle zone più inquinate del mondo, la Pianura Padana, ho due figli e vorrei che crescessero con i polmoni sani. Però vorrei anche che gli italiani continuassero a lavorare, e siccome esistono tecnologie che consentono emissioni quasi zero, dire solo elettrico o niente è un'impuntatura ideologica dietro la quale non vorrei ci fossero spinte o finanziamenti cinesi".

Quindi, "È auspicabile un rinvio oltre il 2035 per le auto elettriche". "Noi stiamo cercando di installare colonnine di ricarica più possibile ma è complicato, pensate alle grandi città, o ai paesini sull'Aspromonte o sulle montagne del nord, è complicato ", osserva il leader della Lega.