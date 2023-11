Migranti in Albania, Tajani: "Io il primo a parlare del progetto con Meloni"

"Chi scrive dovrebbe informarsi meglio. Nessun giornalista che ha parlato dei contrasti sul tema Albania mi ha chiesto se fosse vero ciò che stava per scrivere"

"L’accordo è frutto innanzitutto del lavoro del ministero degli Esteri che, in sintonia con Palazzo Chigi, ha collaborato con Interno, Giustizia e Salute". Il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani risponde così alla domanda di Affaritaliani.it se sia vera l'irritazione con Palazzo Chigi per l'accordo con l'Albania sui migranti o se la scelta sia stata condivisa anche con Forza Italia.



"Sono stato il primo a parlare del progetto con Giorgia Meloni. Ed ho iniziato a lavorare nel mio ufficio a Palazzo Chigi con Matteo Piantedosi. Tutto il governo è stato coinvolto. Le notizie che ho letto sono, quindi, completamente false. Non c’è stato alcun contrasto all’interno della maggioranza. Chi scrive dovrebbe informarsi meglio. Nessun giornalista che ha parlato dei contrasti sul tema Albania mi ha chiesto se fosse vero ciò che stava per scrivere", conclude il segretario di Forza Italia e titolare della Farnesina.