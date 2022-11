La Russa contro Mattarella? Ira Pd. Ma FdI getta acqua sul fuoco. Inside

Fonti FdI parlano di "un'operazione degli ambienti legati al Pd, presenti al Quirinale, per far uscire su giornali e siti internet" il disappunto di Mattarella nei confronti di La Russa



La pace tra Roma e Parigi può avvenire solo riconoscendo che il governo italiano ha fatto bene a tenere “la barra diritta” su migranti e Ong. Ignazio La Russa entra a gamba tesa, dopo la pace telefonica tra Sergio Mattarella ed Emmanuel Macron, mettendo in discussione l'azione del presidente della Repubblica. Fonti del Pd parlano di un "fatto gravissimo", mai era accaduto - spiegano i Dem - che la seconda carica dello Stato attaccasse la prima. "Un fatto inaudito", sottolineano dal Pd.



Qualcuno parle di "stupore" e "irritazione" da parte del Colle per le parole di La Russa. Ma, da Fratelli d'Italia, gettano acqua sul fuoco. Fonti del partito di Giorgia Meloni, molto vicine al presidente del Consiglio, parlano di "un'operazione degli ambienti legati al Pd, presenti al Quirinale, per far uscire su giornali e siti internet" il disappunto di Mattarella nei confronti di La Russa. Fatto sta che, da FdI, assicurano che c'è l'intenzione di chiudere il caso con la Francia, come ha detto oggi il ministro della Difesa Guido Crosetto. Barra dritta e difesa dell'interesse nazionale, ma nessuna guerra a Parigi e Bruxelles.