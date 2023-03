Migranti, Meloni: "Mia coscienza a posto. Visegrad? Accolgono mln di profughi"

La premier riferisce in Senato in vista del prossimo Consiglio Ue. Alle opposizioni lancia la frecciata: "Basta gettare fango sull'Italia all'estero"



Sulla tragedia di Cutro "la mia coscienza è completamente a posto, spero che sia a posto anche la coscienza di chi usa le morti di povera gente per fare propaganda". Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, al Senato, nella replica alle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo riferendosi all'intervento della senatrice Tatjana Rojc, elletta col Pd.

Meloni: Visegrad alza muri? Accolgono milioni di profughi - "L'Italia viene lasciata da sola ad affrontare un problema che da sola non può affrontare". Lo ha dichiarato la premier Giorgia Meloni nella replica alle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo sul tema dei migranti. "Rispetto alla collega che parlava di Visegrad - ha aggiunto - dobbiamo aggiornare il manuale degli slogan. I paesi di Visegrad stanno accogliendo milioni di profughi ucraini. Se qualcuno venisse alle riunioni del Consiglio europeo, saprebbe che è il governo austriaco che chiede muri, che è dei Verdi".

Meloni: Tunisia problema enorme, Gentiloni ha rimandato viaggi - "C'è un problema enorme legato all'instabilità della Tunisia e al possibile default che non si riesce ad affrontare perché il Fmi, che aveva avviato una trattativa per sostenerla, l'ha bloccata. E anche la stessa Commissione Ue: ho parlato ieri con il commissario Gentiloni che aveva immaginato già all'inizio di questo mese di recarsi in Tunisia per cercare di affrontare la vicenda, poi ha rimandato questo viaggio. L'Italia fa del suo meglio per cercare di sbloccare questo stallo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in Senato, nella sua replica alla dem Tatjana Rojc nel dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio Ue.

Case green, Meloni: rischia di essere patrimoniale per italiani - "Bisogna spiegare ai 5 stelle che la direttiva sulle case green rischia di diventare una tassa patrimoniale per gli italiani. Alcuni obiettivi condivisi dal governo devono essere perseguiti con una sostenibilità sociale e economica". Lo afferma la premier Giorgia Meloni, in sede di replica, nelle sue comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo.