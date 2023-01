Migranti, nessun patto fino al 2024. Lo schiaffo della Svezia all'Italia

Con la Svezia alla presidenza Ue le speranze di progresso in materia di migrazione sono svanite

Le speranze di una svolta nella politica dell'Unione Europea in materia di migrazione sono svanite quando il governo svedese, sostenuto per la prima volta dall'estrema destra, ha assunto la presidenza semestrale dei lavori del Consiglio Ue, dal 1° gennaio 2023.

L'Ue è rimasta bloccata sui piani per condividere la gestione dei richiedenti asilo da quando l'arrivo di 1,3 milioni di rifugiati nel 2015 ha innescato una crisi politica. Le ultime proposte, risalenti a settembre 2020, hanno abbandonato l'idea di quote obbligatorie di rifugiati per gli Stati membri, ma hanno fatto lenti progressi attraverso il Consiglio dei ministri dell'UE, la camera decisionale chiave.

Ora, mentre la Svezia assume la presidenza semestrale, le speranze di progresso, mai alte, sono svanite. Si pensa che la coalizione tripartitica di centro-destra svedese sia riluttante ad alienarsi i Democratici svedesi di estrema destra, che non sono al governo ma, per la prima volta, hanno promesso il loro sostegno in cambio di una politica da definire.

L'ambasciatore svedese a Bruxelles Lars Danielsson esclude quindi che quest'anno possa arrivare un accordo sulla gestione dei flussi migratori. "Non ci sarà nessun patto europeo sui migranti fino al 2024. Faremo sicuramente avanzare i lavori, ma non vedrete un patto migratorio completato durante la presidenza svedese. Ci sarà non prima della primavera 2024", dice al Financial Times l'ambasciatore della rappresentanza svedese a Bruxelles Daniellson, e precisa: "Io ricevo istruzioni dal governo".

Il governo svedese "Non ha alcun interesse a promuovere attivamente questo programma di migrazione", ha affermato Christian Leffler, ex vicesegretario generale svedese del servizio estero dell'Ue, "Lo faranno perché sono buoni membri leali del consiglio, ma non con entusiasmo".

In qualità di presidente della presidenza di turno, la Svezia fisserà l'agenda di diverse migliaia di riunioni politiche dell'Ue e dovrà agire come un intermediario onesto senza forzare le proprie opinioni.

ll leader dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo, Iratxe García Pérez, ha espresso preoccupazione per "l'influenza negativa che i Democratici svedesi di estrema destra" avranno sulla presidenza. "Difendere lo stato di diritto in tutta Europa , promuovere l'uguaglianza e avanzare verso una politica comune in materia di migrazione e asilo sembra difficile con un governo svedese influenzato dall'estrema destra", ha twittato durante una recente visita a Stoccolma.

Uno schiaffo in faccia anche alle speranze di un altro governo di destra, quello italiano di Giorgia Meloni.