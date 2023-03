Migranti, Piantedosi: "Mi assumo sempre tutte le mie responsabilità"

"Io 'questurino'? Orgoglioso di esserlo"



'Debolezze' del ministero dell'Interno? "Mi assumero' e mi assumo sempre tutte le mie responsabilita'". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo alla domanda di uno dei componenti della commissione Affari costituzionali della Camera che lo ha audito sulle linee programmatiche del dicastero. "Morti e tragedie come queste ci sono state purtroppo anche degli anni scorsi - ha ricordato il titolare del Viminale - ci sono stati eventi simili anche in anni a guida sicurissima, certissima ed esemplare... E' difficile ed anche imbarazzante fare confronti tra tragedie ma io in ogni caso non mi sogno di attribuirne la responsbailita' a chi mi ha preceduto. "Sin da quando si e' insediato questo governo - ha concluso Piantedosi - ci siamo impegnati a favorire gli ingressi regolari, abbiamo chiesto ai migranti di non consegnarsi ai trafficanti, stiamo lavorando per dare loro l'opportunita' di arrivare aattraverso canali regolari".

Piantedosi, catena comando soccorsi? Se dico qual è sembra accusa - "Se dicessi qual è la catena di comando si penserebbe che accuso questo o quell'altro. Nel settore marittimo di coordinamento dei soccorsi c'è una sovrapposizione tra funzioni di law enforcement e operazione Sar, laddove la prima qualificazione avviene a seconda di come si presenta l'evento. In questo caso Frontex oltre ad aver detto che c'era visibilità di una sola persona in coperta, pur considerando che c'è anche la rilevazione termica, ha dichiarato che c'erano buone condizioni di navigabilità. L'episodio è stato un evento drammatico e tragico, ma del tutto contingente all'arrivo, con una secca che ha fatto arenare il battello". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in audizione alla Commissione Affari costituzionali della Camera sulle linee programmatiche del dicastero, nella sua replica alle domande dei deputati dopo il naufragio di Cutro.

Sicurezza: Piantedosi, io 'questurino'? Orgoglioso di esserlo - "Spesso vengo stigmatizzato e giudicato per essere stato un funzionario dello Stato, un 'questurino' come dice qualcuno facendo una semplificazione linguistica: bene, sappiate che ne sono orgoglioso, voglio dirlo pubblicamente". Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, audito dalla commissione Affari costituzionali della Camera sulle linee programmatiche del dicastero.