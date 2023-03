Strage migranti, Elly Schlein all'attacco: "Piantedosi si deve dimettere"

La neosegretaria del Pd chiede la testa del ministro dell'Interno

Elly Schlein, neosegretaria del Pd, attacca Piantedosi sul caso della strage dei migranti nelle acque calabresi: "Noi vogliamo che si chiariscano dinamiche e responsabilita' di quello che e' accaduto. Il comandante della capitaneria di porto di Crotone ha detto che quelle persone si potevano salvare".

Elly Schlein chiama in causa anche Giorgia Meloni

Nel corso dell'audizione del ministro Matteo Piantedosi in commissione Affari Costituzionali, la giovane deputata e leader Dem ha usato toni molto duri: "Perchè non c'e' stato l'intervento per evitare questa strage? C'erano molte persone e si avevano gli strumenti per sapere che quelle persone erano a rischio. Noi attendiamo le risultanze delle indagini, ma dal punto di vista delle responsabilita' politiche, anche solo le dichiarazioni suggeriscono le sue dimissioni e la riflessione molto profonda di Giorgia Meloni".