Migranti, Prc: "Draghi e Lamorgese fanno molto peggio di Conte e Salvini"

"Oscar Camps fondatore della ong Open Arms ha espresso con un tweet una verita' che tutti gli ipocriti di centrosinistra fan finta di non vedere: 'finora nel 2021 si registrano 811 morti quasi uguali a tutto il 2019 (918) e piu' di tutti i decessi registrati nel 2018 (793)'. Senza clamore mediatico, il tandem Draghi/Lamorgese sta facendo molto peggio di Conte/Salvini".

A dirlo via Twitter sono Maurizio Acerbo, segretario nazionale, e Stefano Galieni, responsabile immigrazione, Rifondazione Comunista - Sinistra Europea. "Nel tweet Oscar Camps - proseguono gli esponenti di Prc - denuncia che queste sono le conseguenze del sequestro da parte delle autorita' italiane di 5 imbarcazioni a cui si impediscono le attività di salvataggio in mare. Nel Mediterraneo si continua a morire ma non si levano piu' le voci contro la disumanita' del governo ora che dentro c'è il PD e alla guida il banchiere caro a UE e USA. Il meno peggio funziona come il cloroformio sulle coscienze, anche a sinistra", concludono Acerbo e Galieni.