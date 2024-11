Manovra, Molinari (Lega) ad Affaritaliani.it: "Il testo varato dal governo non è blindato, lavoriamo per migliorarlo"

"Abbiamo presentato importanti emendamenti. Uno, a mia firma, prevede l'esonero delle forze dell'ordine dal blocco del turn over"



"Stiamo lavorando a proposte emendative, considerando che esprimiamo come partito il ministro dell'Economia. Condividiamo in pieno l'impianto della manovra ma abbiamo presentato 400 emendamenti come Lega, che poi verranno scremati. La manovra economica è aperta alle modifiche del Parlamento, ovviamente in accordo con il ministro Giorgetti e con l'intero governo". Ad affermarlo ad Affaritaliani.it è il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, parlando dell'iter della Legge di Bilancio a Montecitorio.



"Abbiamo presentato importanti emendamenti. Uno, a mia firma, prevede l'esonero delle forze dell'ordine dal blocco del turn over. Grazie all'ottimo lavoro del ministro Piantedosi e del sottosegretario Molteni abbiamo ottenuto di assumere nuovi agenti nelle forze dell'ordine e bloccare il turn over in quel comparto significherebbe andare controtendenza", spiega il presidente del deputati della Lega.



Che aggiunge: "Abbiamo anche avanzato proposte a favore dei comuni e per estendere la flat tax per aumentare il livello di reddito di pensionati e lavoratori in libera professione. Senza dimenticare l'abbassamento della tassazione dei bitcoin per allinearci con gli altri Paesi europei. Pensiamo anche di rivedere la norma sulle società che ricevono fondi dal Mef, dobbiamo evitare che vengano inviati funzionari del ministero".



In definitiva, spiega Molinari, "condividiamo l'impianto generale della manovra ma pensiamo che si possa migliorare in Parlamento, come avviene per ogni testo che approda in Aula. Il documento varato dal governo non è blindato e stiamo lavorando per apportare alcune modifiche al fine di migliorare la manovra per il prossimo anno", conclude il capogruppo della Lega a Montecitorio.



