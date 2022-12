Monica Maggioni-Enrico Mentana, la svolta pro Meloni dei Tg Rai-La7: i dati

Il Tg1 di Monica Maggioni ha espresso la sua posizione filogovernativa

Dopo il 25 settembre, il governo di destra che aveva già assicurati tutti i canali di divulgazione Mediaset, può vantare almeno due dei tre principali canali Rai. Come riporta Il Fatto Quotidiano 'c'è chi si è portato avanti con il lavoro: il principale Tg italiano guidato da Monica Maggioni ha già provveduto a posizionarsi accuratamente su sponde filogovernative'.

A dare forza a quanto sopra c'è anche l'ultimo monitoraggio dell'Agcom, dove si evince che la direttrice del Tg1 ha gentilmente offerto a governo e centrodestra a novembre il 62% del tempo di parola, incrementando di 20 punti il 42% di ottobre: per capire meglio la portata di questo dato basti pensare che il Tg1 nella gara a chi è più filogovernativo è solo di una spanna dietro il mitico Tg4 (65%).

La7, anche Mentana è sempre più schierato a destra

Una competizione in cui la camaleontica Maggioni riesce comunque a surclassare tutte le altre testate Mediaset (da Tgcom24 a Studio Aperto, fino al Tg5 che si ferma al 60%). In ultimo c'è un record anche per Mentana, che con il suo Tg batte tutti gli altri concedendo alla Meloni un 25% di parlato che va oltre le percentuali dei tg più allineati, come Studio Aperto (24%) o il Tg2 (22%).