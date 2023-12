Morto Toni Negri, storico leader di Autonomia Operaia

Toni Negri, filosofo, politologo, attivista, tra gli anni sessanta e settanta uno dei maggiori teorici del marxismo operaista, è morto a Parigi, dove viveva.

A dare la notizia la figlia Anna con un post su Instagram accompagnato da una foto che la ritrae con il padre, cofondatore e teorico delle organizzazioni della sinistra extraparlamentare Potere Operaio e Autonomia Operaia.

Toni negri era nato a Padova il 1 agosto 1933.

Morte Toni Negri: Sangiuliano, fu cattivo maestro

“Toni Negri fu un cattivo maestro perché, dopo il ’68, il passaggio dal movimentismo giovanile alla pagina buia degli anni di piombo, con il terrorismo di destra e di sinistra, causò tante vittime innocenti. In termini giuridici, poi, una cosa è l’espressione delle idee, un’altra è la pratica materiale della violenza. Ricordo inoltre che Toni Negri andò in Parlamento con i radicali, prima di rompere con Pannella. Certamente, Negri è stato un cattivo maestro, poi però bisogna valutare la sua vicenda in tutta la sua complessità”. Così il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano alla trasmissione di Radio 24 'Amici e nemici – l’informazione della settimana' sulla scomparsa, a Parigi, del leader di Autonomia operaia.