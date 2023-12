Musei, il risiko dei direttori: Schmidt va a Napoli, Verde agli Uffizi

Musei: Schmidt va a Napoli, Verde agli Uffizi

Cambiano i direttori dei musei italiani di prima fascia: Simone Verde andrà a guidare la Gallerie degli Uffizi al posto di Eike Schmidt che invece è stato nominato al Museo e Real Bosco di Capodimonte, a Napoli, anche se presto potrebbe tornare a Firenze come candidato sindaco. Renata Cristina Mazzantini è stata designata per la Galleria d'arte moderna e contemporanea di Roma, Angelo Crespi per la Pinacoteca di Brera.

Le nomine sono state decise dal ministro Gennaro Sangiuliano nell'ambito della terna proposta dalla Commissione giudicatrice. Schmidt, storico dell'arte tedesco ormai con la cittadinanza italiana, si è detto "molto commosso". Gli altri nominati sono tutti italiani: Simone Verde, 48 anni, arriva dal Complesso monumentale della Pilotta di Parma. Dopo la laurea in filosofia teoretica a Roma e un master in filosofia antica a Parigi, si è diplomato in storia dell'arte all'École du Louvre con un dottorato in Antropologia dei Beni Culturali a Parigi. Ha lavorato anche come responsabile della ricerca scientifica e delle pubblicazioni per l'Afm/Louvre di Abu Dhabi.

Renata Cristina Mazzantini, che dirigerà la Galleria d'arte moderna e contemporanea al posto di Cristiana Collu, è la curatrice del progetto Quirinale contemporaneo e consulente del segretariato generale della Presidenza della Repubblica per i profili artistici e architettonici. Angelo Crespi approda a Brera dal Museo Maga di Gallarate.

Sono stati scelti anche i nuovi direttori dei musei di seconda fascia, individuati dal direttore generale Musei del Mic, Massimo Osanna. Sono: Federica Zalabra per il Museo Nazionale d'Abruzzo, Costantino D'Orazio per la Galleria Nazionale dell'Umbria, Fabrizio Sudano per il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Thomas Clement Salomon per le Gallerie Nazionali di Arte Antica, Stella Falzone per il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, Alessandra Necci per le Gallerie Estensi.