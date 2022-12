Napoli, Cozzolino in commissione per il Pnrr. Scintille Manfredi-De Magistris

Napoli, sindaco ed ex sindaco si attaccano. Scoppia il caso Cozzolino

Esplode il caso Andrea Cozzolino al Comune di Napoli. L'eurodeputato del Pd, coinvolto nello scandalo Qatar-gate, figura nella commissione per i fondi del Pnrr. "Il sindaco Manfredi - si sfoga l'ex primo cittadino del capoluogo campano De Magistris - ha il dovere di spiegare alla città di Napoli perché è stato scelto, con decreto firmato dal vice-sindaco metropolitano Giuseppe Cirillo, l’eurodeputato Pd Andrea Cozzolino al suo fianco per l’attuazione ed il coordinamento dei fondi europei e del Pnrr. A me non sembra l’uomo giusto al posto giusto. Ma forse per Manfredi lo è. Spieghi allora. E come mai non hanno nulla da dire nemmeno assessori e consiglieri del Movimento 5 stelle? Tutto a posto sul piano etico e politico? Perché è stato scelto proprio Cozzolino?".

Netta la risposta dell'attuale primo cittadino di Napoli Gaetano Manfredi. "L’ex sindaco De Magistris, visto che non sa che dire, mette in campo cose che sono totalmente lontane dalla realtà – sottolinea su Radio Club91 – . L’eurodeputato Andrea Cozzolino aveva dato una disponibilità per entrare in un gruppo di lavoro che doveva aiutare i rapporti tra la Città metropolitana e la Commissione europea. Questo gruppo non si è mai insediato e non ha mai operato. Ma sui temi della legalità nessuno mi può dare lezioni. L’ex sindaco pensi piuttosto ai 5 miliardi di debiti che ha lasciato e ai tanti problemi che abbiamo trovato e contro cui stiamo combattendo ogni giorno".