Nigel Farage: "Meloni ha passione, ma poco potere, l'Europa è una gabbia"

Nigel Farage: "Non vedo un futuro a lungo termine per Giuseppe Conte e per il M5S"



"Da un lato i risultati delle elezioni politiche di domenica scorsa sono positivi perché l'Italia sarà guidata da una premier (Giorgia Meloni, ndr) che lavorerà con convinzione e passione. Ma, dall'altro lato, c'è comunque il problema di essere parte dell'Unione europea e parte dell'area euro e, quindi, il nuovo governo non andrà lontano". Nigel Farage, leader della Brexit che ha guidato l'uscita del Regno Unito dall'Ue, commenta con Affaritaliani.it l'esito delle elezioni per il Parlamento e gli scenari politici futuri.



Con Meloni a Palazzo Chigi l'Italia uscirà dall'euro, come teme qualcuno sia a Roma che a Bruxelles? "Dubito fortemente che ciò possa accadere. Meloni sarà una premier con poco potere a causa del sistema europeo, una gabbia, nel quale è inserita l'Italia, esattamente come il Regno Unito prima della Brexit, e quindi penso che sarà molto, molto frustrata". Quanto a Matteo Salvini e al pessimo risultato della Lega, Farage commenta: "Partecipare al governo Draghi ha reso il suo messaggio decisamente meno chiaro ed efficace".



Quanto a Berlusconi, Farage se la cava con una battuta e sorridendo afferma: "E' molto bravo a farci ridere". Infine il Movimento 5 Stelle, con il quale l'ex leader dello Ukip nel 2014 aveva stretto un accordo al Parlamento europeo: "E' tornato a essere un movimento di ribellione, ma non vedo un futuro a lungo termine per Giuseppe Conte e per il suo partito", conclude Farage.