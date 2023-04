Nomine, le pagelle di Luigi Bisignani a manager e politici. Esclusivo

Salvini voto 8: ha messo all'angolo Meloni senza irritarla



Luigi Bisignani, profondo conoscitore del potere e delle logiche del Palazzo da tanti anni, dà - in esclusiva per Affaritaliani.it - le pagelle ai manager e ai principali politici del governo di Centrodestra all'indomani della chiusura della partita sulle nomine delle aziende partecipate.



Paolo Scaroni voto 9: vince in trasferta.

Flavio Cattaneo voto 8: si è nascosto fino all'ultimo.

Stefano Pontecorvo voto 8: da bravo diplomatico è rimasto dietro le quinte.

Roberto Cingolani voto 4: distruggerà definitivamente Leonardo.

Claudio Descalzi voto 8: ma con un generale della Guardia di Finanza come presidente non potrà fare più tutto da solo.

Matteo Del Fante voto 7: un uomo per tutte le stagioni.

Silvia Rovere voto 8: una gatta morta che ha dato la zampata.

Stefano Donnarumma n.c.: non classificato, scalda i muscoli per prendere il posto di Scannapieco in Cdp.

Giorgia Meloni voto 7: ha capito che in politica non può fare tutto da sola.

Matteo Salvini voto 8: ha messo all'angolo Meloni senza irritarla.

Antonio Tajani - Gianni Letta voto 9: come la mitica coppia Van Basten - Gullit