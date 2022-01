Salvini rilancia il ritorno al nucleare (pulito). Che cosa ne pensi? Vota

"Tornare a investire sulla ricerca e sfruttamento del gas"



"542 reattori attivi e produttivi nel mondo, oltre 100 in Europa, oltre 50 nella sola Francia, che ci vende energia a caro prezzo". Con una dichiarazione ad Affaritaliani.it, Matteo Salvini rilancia il tema del nucleare pulito di ultima generazione.



"Tornare a investire sulla ricerca e sfruttamento del gas, dai giacimenti già esistenti, e soprattutto a medio termine sul nucleare sicuro di ultima generazione (come sta facendo buona parte del mondo) è l'unico modo per salvaguardare l'ambiente e aiutare famiglie e imprese a pagare bollette meno care", afferma il segretario della Lega.



