Ok del Pd al nuovo Recovery. "Va nella direzione sollecitata"

"La nuova bozza del Recovery Plan contiene cambiamenti significativi e va nella direzione che abbiamo sollecitato". Lo afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo del Partito Democratico alla Camera Graziano Delrio. "E' sicuramente positivo l'incremento di fondi per la sanità e per il settore del sociale. Da una prima lettura che sto facendo ci sono elementi per poter affermare che la bozza è certamente migliorata", conclude il presidente del Pd a Montecitorio.



Governo: Base riformista (Pd), si trovi sintesi per il bene del Paese - Riunione stamattina inv ideoconferenza di Base riformista, a cui hanno partecipatooltre cinquanta parlamentari aderenti all'area politica delPd che fa riferimento a Lorenzo Guerini e Luca Lotti. Nelcorso della riunione - aperta dall'intervento del coordinatore Alessandro Alfieri e dalle relazioni introduttive di Guerini e Lotti - i parlamentari hanno sottolineato le preoccupazioni per la complessa situazione che sta attraversando la maggioranza di governo. Per Base riformista, di fronte alla difficile fase che il Paese sta vivendo, e' il momento della responsabilita' che deve venire prima di ogni interesse di parte. In particolare, si legge in una nota di Base riformista, l'auspicio condiviso e' quello di proseguire la strada del confronto per arrivare a scongiurare una crisi che sarebbe dannosa per il Paese e quindi riuscire a trovare una sintesi all'interno della maggioranza. Una maggioranza che deve essere solida e in grado di fare le scelte necessarie per cittadini, famiglie e imprese. In attesa dei prossimi passaggi, da Base riformista emerge comunque un propositivo auspicio che si arrivi a un rinnovato patto di legislatura, anche attraverso soluzioni condivise sui contenuti del Recovery, cui ha contribuito in modo determinante il Pd su temi come maggiori investimenti, sanita', lavoro, giovani e donne. Nei prossimi delicati passaggi, si sottolinea, sara' ancora piu' importante l'unita' e la compattezza del Pd, con il pieno coinvolgimento dei gruppi parlamentari e dei territori. I parlamentari di Base riformista hanno infine ribadito che i lPartito democratico e' e resta elemento essenziale per la nostra democrazia e per un vero futuro riformista dell'Italia.