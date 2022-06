Open, Renzi: “Indovinate di quale corrente-Csm è?”. Giallo sul Gip di Genova

Caso Open, archiviata dal Gip di Genova la denuncia di Matteo Renzi ai pm di Firenze: "Li querelo di nuovo"

"Intanto, i giudici di Genova hanno ‘stranamente’ dato ragione ai colleghi fiorentini, dicendo che un sms o un Whatsapp o un messaggio di post elettronica non sono comunicazioni o corrispondenza. In realtà, ci sono decine di sentenze in cui la Cassazione chiede di considerare Whatsapp come posta privata. Ma, quando il Whatsapp e' quello di un parlamentare fiorentino, evidentemente le sentenze si interpretano. Buttandola sul ridere, potrei dire che nel 2022 per i giudici di Genova si definisce comunicazione o corrispondenza solo il piccione viaggiatore, i segnali di fumo e l'alfabeto Morse. Ma, siccome voglio essere serio, aspetterò la sentenza della Corte Costituzionale e tornerò alla carica con una nuova denuncia. Nel frattempo, denuncerò di nuovo i giudici di Firenze per aver nuovamente fatto circolare il mio estratto conto bancario, inviandolo al Copasir, dopo che la Cassazione aveva chiesto di non trattenerlo. Se pensano di fermarmi, non mi conoscono". Lo scrive il leader di Italia viva Matteo Renzi nella Enews.

L’ex premier continua: “O, più semplicemente, non hanno letto ‘Il Mostro’ – continua l’ex premier - a proposito: secondo voi, il Pm di Genova che ha chiesto l’archiviazione dei suoi colleghi in sei giorni, a quale corrente apparteneva? Vi do un indizio: capitolo 3 del libro, cordone sanitario… che meraviglia il magico mondo delle coincidenze”, conclude Renzi.

LEGGI GLI ARTICOLI DI AFFARITALIANI.IT SUGLI ESTRATTI DE "IL MOSTRO"