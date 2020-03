Opere pubbliche: basta codice appalti. Deroghe su tutto tranne l'antimafia

Le opere pubbliche vanno verso una legge speciale, che di fatto archivia il vecchio codice appalti. L'obiettivo del governo è quello di sbloccare i cantieri, concedendo deroghe su tutto, esclusa l'antimafia. Il governo sta pensando di applicare ai due terzi degli appalti pubblici italiani il modello emergenziale usato non senza qualche polemica a Genova per ricostruire il ponte Morandi. L’intento pare nobile: reagire all’emergenza coronavirus. Ma la grancassa che accompagna la proposta mostra gli interessi in campo. L’obiettivo è come sempre “sbloccare” i cantieri. La proposta è quella del viceministro M5S alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri. In sostanza, viene esteso per 3-5 anni il “modello Genova”: commissari con poteri in deroga alla legge (dal codice appalti a quello di tutela del paesaggio), con l’eccezione dei “vincoli” comunitari e del codice antimafia. La proposta è al vaglio del governo.