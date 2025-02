Bollette, dopo lo stop di Meloni FdI replica a Giorgetti: "Le risorse da mettere in campo devono essere importanti"

"Nelle prossime ore ci sarà anche qualcosa di più importante che vada ad agire a medio termine per trovare una risposta più definitiva al problema"





"Non c'è nessun caso. Non c'è nessuna sfiducia nei confronti di nessun ministro". Con queste parole Marco Osnato, responsabile economico di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Finanze della Camera, risponde alla domanda di Affaritaliani.it sullo stop della premier Giorgia Meloni al Consiglio dei ministri sul provvedimento contro il caro-bollette in quanto, stando alle ricostruzioni della stampa, le risorse messe a disposizione dal Mef, guidato da Giancarlo Giorgetti, non sarebbero sufficienti.



"Diciamo solamente che le risorse da mettere in campo devono essere importanti e ben finalizzate per cui c'è un approfondimento. Non mi pare sia una cosa sconveniente cercare di arrivare con un provvedimento il più esaustivo possibile per affrontare questa stagione difficile dal punto di vista energetico", sottolinea Osnato.



"E' chiaro che questo sulle bollette può essere un doveroso provvedimento per tamponare l'emergenza, ma siamo sicuri che nelle prossime ore ci sarà anche qualcosa di più importante che vada ad agire a medio termine per trovare una risposta più definitiva al problema", conclude Osnato.



