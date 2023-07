Pace fiscale, Forza Italia con Salvini. Tajani: "E' una nostra proposta"

Tajani: "Non si tratta di un condono, al quale siamo contrari per rispetto a chi paga le tasse"

Matteo Salvini trova un importante alleato nella sua battaglia per la pace fiscale. Dopo i dubbi espressi da Fratelli d'Italia (clicca qui per leggere l'intervista a Marco Osnato) arriva il sostegno pieno di Forza Italia.

Antonio Tajani, segretario degli azzurri, vicepremier e ministro degli Esteri, afferma ad Affaritaliani.it: "La pace fiscale è una proposta di Forza Italia fin dalla scorsa legislatura. Non si tratta di un condono, al quale siamo contrari per rispetto a chi paga le tasse. Si tratta di una sorta di concordato con chi è sempre stato in regola, ma che a causa della crisi ha arretrati. Se paga tutto e subito avrà uno sconto del 40 per cento sull’importo".

Il leader leghista non ha alcuna intenzione di fermarsi e si rifà al programma elettorale del Centrodestra nel quale c'era scritto chiaramente "pace fiscale".