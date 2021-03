Beppe Grillo: comunicazione M5s in mano alla cantautrice Nina Monti

Beppe Grillo per il Movimento 5 Stelle pensa a un nuovo tipo di comunicazione. Ecco perché avrebbe chiesto ai parlamentari M5s e ai big in particolare di evitare, o almeno limitare, le apparizioni televisive fino a nuovo ordine. Il motivo? Come riporta Dagospia (https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/silenzio-stampa-grillo-ha-chiesto-parlamentari-big-movimento-263737.htm) l'Elevato per mettere fine alla confusione ha deciso di affidare le redini del problema "comunicazione" a due emissari inviati a Roma. Si tratta dello scrittore Stefano Benni e della cantautrice romana Nina Monti - figlia di Gianmaria, ex paroliere di Patty Pravo - che è anche curatrice del blog beppegrillo.it.