C'era una volta il Mose: quando sarà pronto? E le aziende...

Che fine ha fatto il Mose? E' da un pò di tempo che non se ne parla più, da quando l'ultima acqua alta a Venezia lo portò prepotentemente alla ribalta nazionale. La previsione degli addetti ai lavori è che il Mose debba funzionare dal prossimo inverno. Ma c'è chi ne dubita. Sentite cosa dice il capogruppo del Partito Democratico in Regione Veneto Stefano Fracasso: "Sul Mose restano ancora grosse incertezze, a partire dal funzionamento in autunno. L’architetto Spitz ha detto che a luglio saranno fatte le prime prove, ma sul resto ha usato il condizionale, quindi non sappiamo se in caso di alta marea, non necessariamente 190 centimetri come lo scorso novembre, riusciremo ad attivare il tutto. E questo è il primo grosso nodo da sciogliere. Il secondo riguarda i pagamenti alle imprese: se non si sbloccano, ci saranno nuovi e inevitabili ritardi». Già, i pagamenti. Le ditte che devono ultimare i lavori attendono di essere pagate: le indiscrezioni parlano di svariati milioni di euro in attesa di essere sbloccati. Intanto, a Venezia si parla con insistenza di un vertice da tenersi nei prossimi giorni per dirimere definitivamente la questione: sarà la volta buona?