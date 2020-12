Calcio, tre candidati per una poltrona in Lega Pro

E' stato approvato oggi il bilancio dall'Assemblea di Lega Pro con 1 voto contrario e 7 astenuti. Nel frattempo, si sta entrando nel vivo delle elezioni per la Federcalcio. I due possibili avversari (Gabriele Gravina e Cosimo Sibilia) si studiano da tempo come in una partita di scacchi. Per il momento l’unica componente ad essere andata al voto è l’Associazione Italiana Calciatori. Umberto Calcagno, ex segretario generale dell’AIC ha vinto facilmente sull’ex bandiera del Torino Beppe Dossena (120 a 5 voti).

Adesso tocca alle restanti 6 componenti FIGC: tra queste desta particolare attenzione l’assemblea elettiva della Lega Pro.

I candidati dovrebbero essere 3: il presidente uscente Francesco Ghirelli, Luigi Barbiero e il giornalista economico romano Marcel Vulpis. Ghirelli, per il momento, appare favorito, ma non sembra essere più forte rispetto a 4 anni fa quando vinse.

Vulpis invece ha scelto da subito un posizionamento “indipendente”, puntando sulla discontinuità rispetto al passato. Sta crescendo nei consensi e "buca" lo schermo. E se vincerà ha promesso di impegnarsi a portare il primo sponsor del campionato nella storia della Lega Pro.