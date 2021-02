Casalino rivela: “Ho sondaggi che danno Conte con il M5S molto oltre il 20%”

La rivelazione di Rocco Casalino a Piazza Pulita, in diretta su La7, sul futuro politico di Conte e del Movimento 5 Stelle: “Ho sondaggi – afferma Casalino – che danno Conte con il M5S molto oltre il 20%, anche al 28-30%”. L’ex portavoce lancia quindi la corsa di Conte alla guida del M5S, come in queste ore vorrebbero in tanti, sia la base, sia il garante Beppe Grillo. Nei Cinque Stelle l’ingresso di Giuseppe Conte nel Movimento viene atteso quasi come un passaggio necessario, a tratti “salvifico”. Praticamente tutti i big al completo si sono già spesi in endorsement di benvenuto all’ex premier.