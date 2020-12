Cashback al via: ecco come ottenere 150 euro sul conto corrente

E' pronto per il cashback. Si inizia l'8 dicembre con una fase sperimentale, che si concluderà a fine anno, per poi entrare a pieno regime nel 2021. Come funziona questo meccanismo? Ai consumatori che pagheranno i loro acquisti con strumenti digitali come Satispay, PayPal o carte sarà riconosciuto un rimborso del 10% delle spese, con un limite massimo di 15 euro a operazione e un tetto complessivo del valore degli acquisti di 1.500 euro. Dunque il cashback non potrà superare i 150 euro. E ai primi 100 mila aderenti che faranno il maggior numero di transazioni spetterà anche un extra bonus, che nel 2021 potrà arrivare fino a 3mila euro. Come spiega il Corriere della Sera, per partecipare al cashback di Stato è necessario scaricare l'App IO sul proprio cellulare, iscriversi con la propria identità digitale, registrare gli strumenti di pagamento e indicare il codice Iban. Per quanto riguarda l'identità digitale, è possibile utilizzare lo Spid oppure la carta d'identità elettronica.