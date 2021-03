"Ci sarebbe da inviar la lettera di dimissioni": così Draghi congeda Arcuri...

L'arrivo a Palazzo Chigi di Domenico Arcuri nel pomeriggio del 1 marzo, dopo che il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus era sparito dai radar delle conferenze stampa e delle tv da quando Mario Draghi è diventato presidente del Consiglio, aveva fatto presagire qualcosa.

Arcuri è rimasto nel Palazzo per circa mezz'ora, per poi andare via senza rilasciare nessun commento alla stampa e con l'umore non ottimale. Cos'è successo in quei trenta minuti? A rivelare alcuni retroscena di un allontanamento prevedibile, ma non annunciato, Laura Cesaretti su Il Giornale (https://www.ilgiornale.it/news/politica/richiesta-draghi-dietro-siluramento-arcuri-ci-sarebbe-1927722.html). Una rottura, un allontanamento, uno strappo. La discontinuità dal governo Conte II si è concretizzata con questo passaggio, che si è formalizzato con la "spontanea" lettera di dimissioni di Domenico Arcuri, richiesta personalmente da Mario Draghi.