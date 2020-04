Colao? Mattarella non c'entra nulla con la scelta

Colao? Mattarella solo informato in anticipo per fair play istituzionale ma non c'entra nulla con la scelta del capo della task force per la ricostruzione del Paese. Colao l'ha chiesto il Pd. Conte alla fine ha dovuto dire sì. Infatti Zingaretti è uscito 3 secondi dopo l'annuncio. Poi il resto della commissione l'ha fatta Conte, così numerosa per renderla meno efficace. Il Quirinale d'accordo con le riaperture graduali (ma non in ordine sparso) e con l'utilizzo del Mes light

Hai voglia a dire che il capo dello stato Sergio Mattarella abbia ispirato o addirittura voluto Colao alla guida della task force per la ricostruzione del paese: niente di più falso. Perché a quanto è in grado di rivelare Affaritaliani da fonti istituzionali di primissimo livello il Capo dello Stato ne sarebbe semplicemente stato informato poco prima della nomina e non avrebbe avuto alcun ruolo nell'intera vicenda: con buona pace di chi vuole coprirsi a tutti i costi sotto l'ombrello protettivo del Colle. In realtà si è trattato del classico fair play istituzionale e nulla più. "Colao l'ha chiesto il Pd" spiegano fonti informatissime sui fatti. "Conte alla fine ha dovuto dire sì. Infatti Zingaretti è uscito 3 secondi dopo l'annuncio. Poi il resto della commissione l'ha fatta Conte, così numerosa forse proprio per renderla meno efficace".

Sono altri invece i pensieri che in queste ore agitano i piani alti del Quirinale: la totale assenza di "garbo" istituzionale tra stato centrale e regioni e la possibilità che ogni ente vada in ordine sparso in vista della auspicata riapertura del paese (il Quirinale spera che il tutto possa avvenire con la massima compostezza istituzionale da parte di tutte le forze in gioco) senza il benché minimo coordinamento da parte dello stato centrale. "l'Italia riparte se ripartono le regioni e viceversa" è il leitmotiv. Insomma, più collaborazione e meno conflittualità: questo auspica il Colle per il bene del paese. A proposito di Europa, invece, si spera che dal dibattito politico possano uscire di scena gli slogan e le parole d'ordine di comodo e si cominci a ragionale a mente fredda solo per il bene del paese: che tradotto dal "quirinalese" potrebbe voler dire si al Mes light.