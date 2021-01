Conte detta le condizioni: patto blindato e dichiarazione pubblica di Renzi

La notizia che trapela da Palazzo Chigi in queste ultime ore è destinata a far rumore: Giuseppe Conte sarebbe disposto a dimettersi per lasciare spazio al Conte Ter ma solamente a condizione che Matteo Renzi faccia una pubblica dichiarazione di sostegno a "Giuseppi". Insomma, Conte non si fida di nessuno e prima delle eventuali dimissioni auspicate dal leader di Rignano vorrebbe una dichiarazione pubblica di fiducia da parte di Matteo Renzi. Per farla breve, serve una pre-intesa da rendere pubblica "urbi et orbi": questo potrebbe essere il modo, secondo palazzo Chigi, per uscire dal cul de sac in cui si è cacciato il paese. Prima dunque serve un "patto blindato" tra i duellanti e soltanto dopo Conte sarebbe disposto a salire al Colle per gestire la "crisi lampo". I pontieri anche in queste ore di festa sono al lavoro. Ma il leader di Italia Viva difficilmente accetterà: "Prima ti dimetti e poi si decide", il refrain dei renziani.