Conte, l'idea di Matteo Renzi: un sottosegretario per la ricostruzione

Italia viva ha da poco inviato al presidente del Consiglio Giuseppe Conte un suo pacchetto di proposte, anche se al momento non risultano incontri fissati. Nel pacchetto sono indicate le priorità del partito di Matteo Renzi. D'altra parte già durante l'incontro dei giorni scorsi con la ministra Teresa Bellanova, il presidente Ettore Rosato e i capigruppo alla Camera e al Senato Maria Elena Boschi e Davide Farone era stato annunciato l'invio del 'dossier'. Il premier e i vertici di Iv erano anche rimasti d'accordo di rivedersi prima del voto della mozione di sfiducia contro il ministro Alfonso Bonafede, in programma in Senato mercoledì prossimo. Al momento non c'è però un appuntamento fissato. E' però ritenuto "probabile" che un nuovo colloquio ci sia entro la giornata di domani. Un incontro reso ancora più urgente dalle parole di Matteo Renzi che stamani, nella sua e-news, ha scritto: "Mercoledì si vota la mozione di sfiducia a Bonafede. Per il nostro gruppo interverrò io in aula. I numeri sono ballerini e Italia Viva potrebbe essere decisiva. Voi che idea vi siete fatti?". A quanto è in grado di rivelare Affaritaliani, tra le idee che Matteo Renzi potrebbe sottoporre nelle prossime ore al Premier Conte, ci sarebbe anche quella della creazione di un sottosegretariato per la "ricostruzione", un modo per mettere a frutto l'ormai famoso piano elaborato da Italia Viva per il rilancio del paese illustrato nei mesi scorsi, il "piano shock" e per avere voce in capitolo nella prossima "Fase 3". Il tutto, ovviamente, da affidare ad un renziano doc. Il "tema" spiegano renziani di rango è un maggiore coinvolgimento nelle decisioni del governo: "Bisogna smetterla con la mancanza di condivisione. Vogliamo essere maggiormente coinvolti nelle scelte che contano". Vedremo quale sarà ora la risposta di Conte.