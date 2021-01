Conte, lascia o raddoppia? Intanto si prende l'interim...

Conte, lascia o raddoppia? Intanto ora potrebbe prendere l'interim. Già perché tra le mille ipotesi che si fanno in queste ore quella più accreditata (e già discussa con il Quirinale) è che il premier possa prendere l'interim delle due ministre dimissionate. O meglio, soltanto di una perché come fanno notare fonti molto bene informate "l'interim sarebbe uno solo dato che la ministra della famiglia è una delega della presidenza delconsiglio". In poche parole, "Giuseppi" sarebbe pronto a tenere duro, tenendosi l'interim e cercando i voti dei responsabili in Parlamento. Nel frattempo in queste ore "si sta decidendo il calendario di Camera e Senato, per vedere se si riuscirà ad approvare prima lo scostamento e il decreto Ristori". Insomma, la preoccupazione del Quirinale è quella di mettere in sicurezza il paese prima della resa dei conti finale.