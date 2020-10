Coronavirus, 17 regioni su 20 hanno più ricoveri del lockdown di marzo

Gli ultimi bollettini sull’epidemia da coronavirus in Italia ha dato conto di quasi 12mila nuovi positivi rispetto a ieri a fronte di 69 morti, 514 ricoverati in ospedale e 45 in terapia intensiva. A questo punto sarebbe un errore sottovalutare il trend dei numeri ospedalieri: “17 regioni su 20 hanno oggi più persone ricoverate per Covid dell’11 marzo (giorno del lockdown), ha spiegato Lorenzo Pregliasco di YouTrend, che ha poi aggiunto: “12 regioni su 20 hanno oggi più terapie intensive occupate dell’11 marzo. A forza di dire ‘non è come a marzo’ si finisce ad avere dati come a marzo”.