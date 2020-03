Coronavirus creato in laboratorio? Mai dire mai...

Il coronavirus ha origine naturale? Può darsi ma ciò non esclude affato altre ipotesi come quella che sia stato diffuso involontariamente o che sia scappato da un laboratorio. “Nessuno può pretendere né saprà mai la verità”, afferma Maria Rita Gismondo sul Fatto Quotidiano, la direttrice di microbiologia clinica e virologia del Sacco di Milano. Dunque non si può escludere a priori nessuna teoria sul Covid-19.

Scrive la Gismondo: “È proprio un funzionario governativo cinese ad accusare gli americani di averlo introdotto (involontariamente) durante i Giochi internazionali dei militari tenutisi a Wuhan nel novembre 2019”. Inoltre uno studio biologico dell’Università di Delhi (India) ha portato alla luce strane evidenze di inserti in coronavirus di proteine di Hiv: “La ricerca è stata stranamente ritirata due giorni dopo la pubblicazione”. “Comunque la si voglia pensare non esiste una proprietà transitiva che affermi virus naturale=virus non diffuso volontariamente o scappato dal laboratorio”.