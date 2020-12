Coronavirus e Dpcm spostamenti: biglietti di treno e bus già tutti esauriti

E' già tutto esaurito sui mezzi che andranno in direzione nord-sud nella settimana prima di Natale. I treni ad alta velocità e anche i bus sono sold-out. Tuttavia non si può parlare di assalto alla diligenza come a marzo, prima della chiusura totale, anche perché i posti così come il numero dei convogli non sono quelli dei mesi scorsi, in era pre Covid. La corsa al biglietto, scrive Liberoquotidiano.it, stride con le disposizioni che vietano o limitano gli spostamenti nei giorni antecedenti le vacanze natalizie per evitare assembramenti. Le partenze sembrano concentrate soprattutto nel week-end cruciale del 18 dicembre. L'esodo richiederà numerosi controlli ma anche un alto grado di responsabilità personale. "Se tutti pensano 'non sarò certo io a peggiorare la situazione comportandomi così', quel che succede è che la gente si affolla e ammassandosi ricominceremo daccapo", ha detto il primario del Sacco di Milano, Massimo Galli. Visto l'alto rischio di affollamento sui mezzi pubblici a ridosso del 20 dicembre, il Viminale ha diramato indicazioni precise a questure e prefetture: più agenti di polizia locale e forze dell’ordine nelle stazioni.