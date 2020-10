"Il coronavirus non ha ucciso nessuno che non avesse altre implicazioni". Il professor Pasquale Maria Bacco parla alla Camera: "Tutto nasce delle autopsie, quello è lo snodo. Abbiamo sbagliato il protocollo, per questo parliamo di strage di stato. Pensate se ai diabetici incominciassimo a dare lo zucchero, le terapie intensive stasera sarebbero piene di pazienti".