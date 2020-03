Coronavirus: si ferma mega produttore condom, penuria globale

La pandemia di Covid-19 colpisce anche il settore dei profilattici: da una settimana, a causa delle regole di confinamento adottate in Malaysia, il gigante del settore, Karex Bhd che produce un quinto dei condom del mondo, ha tenuto chiusi i propri impianti. Si profila cosi', scrivono i media internazionali, una carenza globale che potrebbe essere preoccupante. Si parla gia' di un deficit di 100 milioni di profilattici, solitamente commercializzati a livello internazionale e forniti a servizi sanitari statali tra cui quello britannico o distribuiti da programmi di aiuto come il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione. L'azienda e' stata autorizzata a riavviare la produzione ieri con un'esenzione speciale per le industrie essenziali, ma con solo il 50% della sua forza lavoro. "Ci vorra' del tempo per avviare le fabbriche e a meta' capacita' faremo fatica a tenere il passo con la domanda", ha dichiarato l'amministratore delegato, Goh Miah Kiat, citato dal Guardian. "Assisteremo a una carenza globale di preservativi ovunque, il che sara' spaventoso", ha aggiunto. "La mia preoccupazione e' che per molti programmi umanitari. In Africa, la carenza non sara' solo di due settimane o un mese. Questa carenza puo' durare mesi". La Malaysia e' il Paese piu' colpito del Sud-est asiatico, con 2.161 casi da coronavirus e 26 morti. Il confinamento rimarra' in vigore almeno fino al 14 aprile. Gli altri principali paesi produttori di preservativi sono la Cina, dove ha avuto origine il coronavirus e ha portato alla paralisi di diverse fabbriche, e India e Thailandia, dove i contagi sono in aumento.