Coronavirus, Silvio Berlusconi: "Nuovo lockdown una catastrofe"

"Ora la situazione si è aggravata come temevo. E anche la nuova crisi temo, non sarà breve", spiega Silvio Berlusconi in un'intervista su Il Giornale. "Dobbiamo cambiare approccio - riprende il leader di Forza Italia -: non più inseguire, ma anticipare, le necessità di spesa con tutte le risorse già disponibili in Ue, come ci raccomanda sempre il presidente Sergio Mattarella". Di chi è la colpa per questa seconda ondata? "Degli italiani certamente no", taglia corto Berlusconi. "Probabilmente c'è stato troppo lassismo nei controlli. E poi, naturalmente, c'è una componente imponderabile, in una malattia insidiosa e drammatica della quale conosciamo ancora poco. Io stesso ne sono stato vittima pur cercando di adottare tutte le precauzioni possibili", ricorda il Cavaliere.