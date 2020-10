De Magistris in diretta Rai mentre Napoli è in rivolta contro il lockdown

A partire dalle 23 si è scatenata la rivolta a Napoli, con la protesta contro il coprifuoco e soprattutto il lockdown annunciato da Vincenzo De Luca che è degenerata in una vera e propria guerriglia urbana. Centinaia di persone sono scese per strada e si sono riversate davanti la sede della Regione Campania per protestare contro la serrata decisa dal governatore e anche contro l’esecutivo presieduto da Giuseppe Conte. Intanto, Luigi De Magistris era in diretta su RaiTre a Titolo Quinto. Insomma, il sindaco rimaneva a guardare le immagini degli scontri in diretta mentre la sua città era in preda a gruppi di facinorosi...