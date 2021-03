Draghi medita il lockdown. E oggi parla agli italiani

«Fesserie». Da Palazzo Chigi liquidano così la polemica sulla consulenza di McKinsey per il Recovery, una disputa «molto politica» che il premier nemmeno considera.

E del resto, scrive ilgiornale.it (https://www.ilgiornale.it/news/politica/draghi-medita-stretta-e-oggi-parla-agli-italiani-1929448.html) ci ha già pensato il Mef a chiarire che non si tratta di una cabina di regia «alla Conte», ma solo di un supporto tecnico, un servizio da 25 mila euro. «La governance del piano resta al ministero». Piuttosto in queste ore a preoccupare Mario Draghi è un'altra cosa, come mettere presto in sicurezza il Paese in attesa dei vaccini. Salgono i numeri della pandemia, si profila dunque un mese duro e si prevede un'altra stretta. Un po' di ossigeno al sistema dovrebbe arrivare dal decreto Sostegno che sarà varato nei prossimi giorni dal Consiglio dei ministri: un miliardo per il reddito di cittadinanza, la proroga di quello di emergenza ma, a differenza con il passato, una completa ricalibratura dei sistemi di ristoro. Si interverrà «sui danni reali», precisano dallo Sviluppo, e si prenderà a riferimento «l'intera annualità, non due mesi».