Giorgia Meloni: "È una donna l'unica a dire no a Mario Draghi"

Solo una donna è stata capace di dire «no», senza se e senza ma, all'uomo che non deve chiedere mai, perché sa che tutto gli è dovuto, scrive Pietro Senaldi su Libero (https://www.liberoquotidiano.it/news/commenti-e-opinioni/26126421/pietro-senaldi-giorgia-meloni-donna-unica-dire-no-mario-draghi-scommessa-politica-elettorale.html). Mario Draghi dal 2012, quando con tre parole fermò la speculazione mondale che avrebbe ucciso l'euro e l'Unione Europea, è il salvatore, il profeta in patria, il predestinato. Mattarella l'ha imposto ai partiti, minacciando di mandare tutti a casa se lo rifiuteranno, e lui riceve i leader a uno a uno, parco di parole: «Mi dica». Dovrebbe essere lui a spiegare cosa intende fare, visto che è il premier incaricato, invece ascolta e valuta. Fa l'esame. Giusto così, se lo può permettere. La sinistra chiede un governo politico, lui tace anche se avrebbe in tasca la risposta che ammazza tutti: «Qui il più politico sono io, alzo il telefono e parlo con chi voglio, sono qui per garantirvi altri due anni di stipendio e fare un favore al Paese e al capo dello Stato».