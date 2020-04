Giuseppe Conte: dopo il Coronavirus un partito tutto suo?

Caro direttore, cosa pensi del partito nascente di Conte che, follower dopo follower, sta prendendo corpo? Tra decreti e conferenze stampa, scrive Libero, il premier impazza a tutte le ore su canali televisivi, giornali e social media, riuscendo perfino ad irritare il tollerante Mattarella. E adesso, non più pago di quelli italiani, trova il tempo anche per i media esteri rilanciati dall' imponente ufficio comunicazione della presidenza del Consiglio del suo favorito, Rocco Casalino. In questo segue i precetti del suo giovane guru, Davide Casaleggio, che ha già anticipato come il prossimo partito non potrà che essere nativo digitale, portandosi avanti sull' imminente mutazione genetica del Movimento 5 Stelle in quello personale del premier, strizzando l' occhio al centro, in una sorta di Ulivo 2.0 che dovrebbe chiamarsi «Insieme con Conte». L' operazione, in realtà, era partita già prima del Coronavirus, con l' avvocato nella fase iniziale solo complice silente, per evitare di turbare i già fragili equilibri intorno al suo governo.L' accelerata c' è stata a febbraio, quando almeno un paio di aspiranti partitelli di centro hanno iniziato a fare amicizia tra loro.