Giuseppe Conte e le telefonate a Romano Prodi: "Rapporto continuo"

Il "consigliere" di Giuseppe Conte? È Romano Prodi. Lo assicura Il Foglio, che nell’edizione odierna ha rivelato le telefonate tra i due ex presidenti del Consiglio: il principale argomento di discussione è come l’avvocato del popolo può prendersi la leadership grillina e ribaltare come un calzino il Movimento, spingendolo verso un campo progressista. “Gli chiede consigli. Lo cerca. Si scambiano opinioni, lo facevano prima dell’arrivo di Draghi a Palazzo Chigi, ma adesso ancora di più”.